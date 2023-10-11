Сотни трупов обнаружили на юге Израиля

Кфар-Аза был уничтожен в первые дни вооруженного конфликта. Многие его жители не успели покинуть свои дома.
Некоторые убитые дети найдены обезглавленными.
Ранее опубликовали видео расстрела боевиками участников фестиваля в Израиле.
Тела 200 израильтян обнаружили в кибуце Кфар-Аза, среди них около 40 детей, сообщает РИА Новости.
Кфар-Аза был уничтожен в первые дни вооруженного конфликта. Многие его жители не успели покинуть свои дома.
Некоторые убитые дети найдены обезглавленными.
Ранее опубликовали видео расстрела боевиками участников фестиваля в Израиле.
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