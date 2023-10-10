Судный день: война, ядерные боеголовки, самолеты, хранилище. Готово ли человечество к концу света

Внимание всего мира приковано к событиям в Израиле и Палестине. Военный конфликт начался 50 лет спустя после начала Войны Судного дня.

Рассказываем, как человечество на случай конца света заблаговременно "позаботилось" о себе и, собственно, об истории вопроса.

Война

Арабский мир был унижен поражением от Израиля в Шестидневной войне (1967 год), указывает Газета.Ru. И Египет и Сирия задумались о мести. Во время Войны Судного дня в 1973 году им почти удалось взять реванш.

Как и в октябре-2023, главным фактором первоначального успеха арабской коалиции в начале Войны Судного дня стала ее полная неожиданность для израильского руководства.

В 1970 году к власти в Египте пришел президент Анвар Садат, страна начала практически открыто готовиться к войне. СССР на тот момент еще был союзником Египта. Египтяне закупили у СССР истребители МиГ-21, зенитные ракетные комплексы и противотанковые ракеты «Малютка», готовили силы спецназа и прорабатывали на учениях тактические приемы против главной ударной силы Израиля — танковых войск.

За две недели до праздника Йом-Кипур (Судного дня, в который решается судьба каждого человека на год вперед) Египет провел учения у Суэцкого канала, а Сирия начала переброску войск к линии разграничения.

Израильскую оборона была прорвана за два дня. Военную авиацию не применили из-за большого числа советских ЗРК и зенитных орудий. В руководстве Израиля многие считали, что это конец.

У Израиля тогда оставалось последнее средство — ядерное оружие.

Ядерные боеголовки и ленд-лиз

Премьер-министр санкционировала подготовку 13 ядерных боеголовок. Но для уничтожения всех арабских войск этого было недостаточно, а последствия для Израиля и всего мира — непредсказуемые.

Ядерное оружие так и не применили — израильское командование оправилось от ударов. В бой начали вступать мобилизованные части, а из США прилетели самолеты с военной помощью.

По воздушному мосту поставлялись снаряды, танки и артиллерия, всего шесть рейсов гигантских С-5 и 17 более легких C-141 в день.

Никогда более — с 1973 года — существование Израиля не было поставлено под угрозу.

Самолеты

Существуют самолеты "Судного дня". Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства стран. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе. Эти самолеты имеют возможность связи с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами.

Самолет "Судного дня" США. wikipedia.org

Ранее американский самолет «судного дня» перебросили в Европу. Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury. Также борт называют еще «конец света».

Российский проект

На случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М. Самолеты заменят существующий Ил-80, сконструированный на базе пассажирских Ил-86. Ил-80 (Ил-86ВзПУ, изделие «65с», по классификации НАТО: Maxdome) — воздушный командный пункт (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.

Ил-80. wikipedia.org.

Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких борта. Самолет сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.

Гостайна

У российского «судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.

Хранилище

В 2023 году раскрыли секреты грандиозной постройки на Шпицбергене.

«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.

Гречка. Гречневая крупа. СС0

Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян.

Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.

Хранилище расположено на глубине 120 метров под землей в районе с минимальной тектонической активностью. Контейнеры с семенами находятся за взрывобезопасными дверьми в спецкамерах.

Страшный суд

Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми для выявления праведников и грешников Богом будет совершен последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.