Судный день: война, ядерные боеголовки, самолеты, хранилище. Готово ли человечество к концу света

Рассказываем, как человечество на случай конца света заблаговременно "позаботилось" о себе и, собственно, об истории вопроса.
Война
Арабский мир был унижен поражением от Израиля в Шестидневной войне (1967 год), указывает Газета.Ru. И Египет и Сирия задумались о мести. Во время Войны Судного дня в 1973 году им почти удалось взять реванш.
Как и в октябре-2023, главным фактором первоначального успеха арабской коалиции в начале Войны Судного дня стала ее полная неожиданность для израильского руководства.
В 1970 году к власти в Египте пришел президент Анвар Садат, страна начала практически открыто готовиться к войне. СССР на тот момент еще был союзником Египта. Египтяне закупили у СССР истребители МиГ-21, зенитные ракетные комплексы и противотанковые ракеты «Малютка», готовили силы спецназа и прорабатывали на учениях тактические приемы против главной ударной силы Израиля — танковых войск.
За две недели до праздника Йом-Кипур (Судного дня, в который решается судьба каждого человека на год вперед) Египет провел учения у Суэцкого канала, а Сирия начала переброску войск к линии разграничения.
Израильскую оборона была прорвана за два дня. Военную авиацию не применили из-за большого числа советских ЗРК и зенитных орудий. В руководстве Израиля многие считали, что это конец.
У Израиля тогда оставалось последнее средство — ядерное оружие.
Ядерные боеголовки и ленд-лиз
Премьер-министр санкционировала подготовку 13 ядерных боеголовок. Но для уничтожения всех арабских войск этого было недостаточно, а последствия для Израиля и всего мира — непредсказуемые.
Ядерное оружие так и не применили — израильское командование оправилось от ударов. В бой начали вступать мобилизованные части, а из США прилетели самолеты с военной помощью.
По воздушному мосту поставлялись снаряды, танки и артиллерия, всего шесть рейсов гигантских С-5 и 17 более легких C-141 в день.
Никогда более — с 1973 года — существование Израиля не было поставлено под угрозу.
Самолеты
Существуют самолеты "Судного дня". Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства стран. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе. Эти самолеты имеют возможность связи с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами.
Ранее американский самолет «судного дня» перебросили в Европу. Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury. Также борт называют еще «конец света».
Российский проект
На случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М. Самолеты заменят существующий Ил-80, сконструированный на базе пассажирских Ил-86. Ил-80 (Ил-86ВзПУ, изделие «65с», по классификации НАТО: Maxdome) — воздушный командный пункт (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.
Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких борта. Самолет сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.
Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.
Гостайна
У российского «судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.
Хранилище
В 2023 году раскрыли секреты грандиозной постройки на Шпицбергене.
«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.
Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян.
Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.
Хранилище расположено на глубине 120 метров под землей в районе с минимальной тектонической активностью. Контейнеры с семенами находятся за взрывобезопасными дверьми в спецкамерах.
Страшный суд
Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми для выявления праведников и грешников Богом будет совершен последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.