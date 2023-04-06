Самолет «конец света» лишат связи с бомбардировщиками

Американский самолет «судного дня» E-XX лишат связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками, сообщает The Drive .

Эти самолеты получат возможность связи только с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами, указывает Газета.Ru.

Ранее американский самолет «судного дня» перебросили в Европу. Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury. Также борт называют еще «конец света».

Российский проект

Между тем на случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М.

Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.

Такое воздушное судно называют самолетом «судного дня» или «конец света» — он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Руководство

Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.

Нюанс

У российского «судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.