6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Самолет «конец света» лишат связи с бомбардировщиками

Американский самолет «судного дня» E-XX лишат связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками, сообщает The Drive.

Самолет "Судного дня" США.
Самолет "Судного дня" США.
wikipedia.org

Эти самолеты получат возможность связи только с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами, указывает Газета.Ru.

Ранее американский самолет «судного дня» перебросили в Европу. Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury. Также борт называют еще «конец света».

Российский проект

Между тем на случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М.

Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.

Такое воздушное судно называют самолетом «судного дня» или «конец света» — он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Руководство

Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.

Нюанс

У российского «судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость