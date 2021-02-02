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Политика

Сотрудники посольств 18 стран приехали на суд по делу Навального

2 февраля в Мосгорсуд, где рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, прибыли дипломатические представители 18 иностранных государств, передает РИА Новости.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

В здании находятся представители посольств Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии, а также около 80 сотрудников зарубежных и российских СМИ.

Приехала также жена оппозиционного политика, Юлия.

Алексея Навального доставили в здание суда.

Сменили судью, которая будет рассматривать дело об изменении меры пресечения оппозиционному политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше», пишет News.ru.

Накануне в карточке дела в качестве судьи, рассматривающей дело Навального, была указана Юлия Окунева. В день заседания стало известно, что она была заменена на судью Наталью Репникову. Информации о причине смены судьи пока нет.

Прилегающие к зданию улицы перекрыты. Как сообщают федеральные СМИ, начались задержания.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что Навальному дадут пообщаться с адвокатами перед заседанием, в связи с этим заседание перенесли на один час, пишет bfm.ru.

Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.

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