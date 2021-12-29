1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Социальный комитет мэрии Барнаула остался без руководителя под Новый год

В Барнауле Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета по социальной поддержке населения, сообщает «Политсибру».

Мария Тибекина.
Мария Тибекина.
barnaul.org

Напомним, Тибекина заняла должность главы комитета в феврале 2021 года, до этого около 10 лет работала в органах управления социальной защиты.

«Комитет мэрии Барнаула по социальной поддержке в конце 2021 года лишился постоянного председателя», — отмечает издание.

В мэрии пояснили, что Тибекина перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула, где стала одним из заместителей главы.

Работу комитета пока что курирует зампред Наталья Лысенко. Назначение нового руководителя произойдет в начале 2022 года.

Предположительно, новым председателем станет Татьяна Королева (Мерзликина), ранее уже возглавлявшая социальный департамент. Сейчас она в декретном отпуске.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость