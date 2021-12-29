Социальный комитет мэрии Барнаула остался без руководителя под Новый год

Напомним, Тибекина заняла должность главы комитета в феврале 2021 года, до этого около 10 лет работала в органах управления социальной защиты.
«Комитет мэрии Барнаула по социальной поддержке в конце 2021 года лишился постоянного председателя», — отмечает издание.
В мэрии пояснили, что Тибекина перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула, где стала одним из заместителей главы.
Работу комитета пока что курирует зампред Наталья Лысенко. Назначение нового руководителя произойдет в начале 2022 года.
Предположительно, новым председателем станет Татьяна Королева (Мерзликина), ранее уже возглавлявшая социальный департамент. Сейчас она в декретном отпуске.