Социальный комитет мэрии Барнаула остался без руководителя под Новый год

В Барнауле Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета по социальной поддержке населения, сообщает « Политсибру ».

Напомним, Тибекина заняла должность главы комитета в феврале 2021 года, до этого около 10 лет работала в органах управления социальной защиты.

«Комитет мэрии Барнаула по социальной поддержке в конце 2021 года лишился постоянного председателя», — отмечает издание.

В мэрии пояснили, что Тибекина перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула, где стала одним из заместителей главы.

Работу комитета пока что курирует зампред Наталья Лысенко. Назначение нового руководителя произойдет в начале 2022 года.

Предположительно, новым председателем станет Татьяна Королева (Мерзликина), ранее уже возглавлявшая социальный департамент. Сейчас она в декретном отпуске.