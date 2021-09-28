Социальную рекламу с упоминанием «русских проституток» раскритиковали в дипмиссии РФ в Испании

Посольство России в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать социальную рекламу, размещенную в разных регионах страны в виде баннеров, на которых изображено «меню» с ценами на девушек с русскими именами.

Кампания была приурочена к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми.

По мнению российских дипломатов — приводится в Facebook — дизайн одного из плакатов является недопустимым.

В посольстве уверяют — россияне в Испании «возмущены PR-акцией» Nueva Vida.

«В этой связи связываемся с указанной организацией… с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — сказано в сообщении дипмиссии.

Баннер с меню был разработан студентами Университетского центра CESINE в Сантандере, говорится на сайте Nueva Vida, пишет «Росбалт».

По словам главы НКО, основная идея плакатов — «торговли людьми нет без спроса на них» и «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».

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