Бордель с проститутками «накрыли» в квартире вице-мэра российского города

Чиновник стал фигурантом уголовного дела и уже написал заявление об увольнении.
В ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда развила бурную деятельность по организации сети борделей с проститутками.
Для этого пригласила в город своих подруг и знакомых из разных регионов России, пишет ura.ru.
«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все „жрицы любви“ были установлены, а их сутенерша — задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“, и 31 мая гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей. Вскоре в деле появился еще один фигурант, на данный момент в качестве свидетеля, им стал вице-мэр города Виктор Манухин — куратор правовых вопросов, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными, надзорными органами, которому и принадлежала злополучная квартира. В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Также источник добавил, что Манухин не указал в своей налоговой декларации какой-либо доход, полученный от сдачи квартиры, где больше года работал бордель с проститутками.
«Говорить со 100-процентной вероятностью, что именно Манухин крышевал этот бордель, пользуясь своим положением, нельзя. Но факт нарушения в декларации 100-процентный», — резюмировал инсайдер.