Бордель с проститутками «накрыли» в квартире вице-мэра российского города

Силовики прикрыли бордель с проститутками, который был организован в задекларированной квартире вице-мэра Нягани Виктора Манухина.

Чиновник стал фигурантом уголовного дела и уже написал заявление об увольнении.

В ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда развила бурную деятельность по организации сети борделей с проститутками.

Для этого пригласила в город своих подруг и знакомых из разных регионов России, пишет ura.ru.

«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все „жрицы любви“ были установлены, а их сутенерша — задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“, и 31 мая гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей. Вскоре в деле появился еще один фигурант, на данный момент в качестве свидетеля, им стал вице-мэр города Виктор Манухин — куратор правовых вопросов, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными, надзорными органами, которому и принадлежала злополучная квартира. В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Также источник добавил, что Манухин не указал в своей налоговой декларации какой-либо доход, полученный от сдачи квартиры, где больше года работал бордель с проститутками.