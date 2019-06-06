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Происшествия

Бордель с проститутками «накрыли» в квартире вице-мэра российского города

Силовики прикрыли бордель с проститутками, который был организован в задекларированной квартире вице-мэра Нягани Виктора Манухина.

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Чиновник стал фигурантом уголовного дела и уже написал заявление об увольнении.

В ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда развила бурную деятельность по организации сети борделей с проститутками.

Для этого пригласила в город своих подруг и знакомых из разных регионов России, пишет ura.ru.

«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все „жрицы любви“ были установлены, а их сутенерша — задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“, и 31 мая гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей. Вскоре в деле появился еще один фигурант, на данный момент в качестве свидетеля, им стал вице-мэр города Виктор Манухин — куратор правовых вопросов, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными, надзорными органами, которому и принадлежала злополучная квартира. В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Также источник добавил, что Манухин не указал в своей налоговой декларации какой-либо доход, полученный от сдачи квартиры, где больше года работал бордель с проститутками.

«Говорить со 100-процентной вероятностью, что именно Манухин крышевал этот бордель, пользуясь своим положением, нельзя. Но факт нарушения в декларации 100-процентный», — резюмировал инсайдер.

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