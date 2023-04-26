26 апреля
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Политика

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за терроризм и госизмену

Сенаторы одобрили законопроект об ужесточении наказания за государственную измену и терроризм, сообщает РБК.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Законопроект предполагает ужесточение наказания вплоть до пожизненного за госизмену, а также ужесточает наказание за терроризм.

Комитет Госдумы по безопасности предложил внести поправки в статьи УК 7 апреля. Сегодня, 26 апреля, поправки одобрил Совфед.

Напомним, что закон изменяет статью «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Максимальный срок по этой статье предложили увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет).

За преступление по статье «Содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) минимальный порог наказания может вырасти до семи лет (сейчас — от 5 до 15 лет).

Ранее Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

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