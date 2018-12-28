«Есть наша инерция»: алтайский вице-премьер оценил новые требования Томенко к своей команде

«Конечно, это совсем другая история», — так охарактеризовал новые подходы к подчиненным губернатора Виктора Томенка его заместитель Виталий Снесарь. 27 декабря он провел пресс-конференцию, где сказал, что действительно им приходится себя перестраивать.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Не буду лукавить и говорить, что у нас ничего не поменялось. Изменения заметны даже из внешнего ряда. Те требования, которые публично высказываются, те вопросы, которые задаются, та атмосфера, которая есть на заседаниях правительства — все другое. Может быть, эта атмосфера еще далека от того идеала, к которому стремится Виктор Петрович. Наверно, заседания должны превратиться в защиту точек зрения.

Снесарь отметил, что министры понимают, что им надо перестраиваться.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Но это еще наша инерция. И тем членам правительства, которые работали в предыдущем формате, нужно перестроить самих себя, заставить быть более активными в доказывании своей точки зрения, уметь делать это публично, а не один на один. Проще всего потом зайти, а еще проще написать служебную записку, где изложить свою позицию. Виктор Петрович требует другого. В том числе — уметь вносить предложения и изменения по ходу своего выступления, потому что решение создается здесь и сейчас.

По словам Снесаря, замечания и предложения от Томенко по улучшению работы в рамках заседаний правительства получают все, кто уже участвовал либо собирается участвовать в них. Наладка этого механизма, по оценке вице-премьера, еще требуется, и губернатор очень требователен в этом вопросе.

Напомним, altapress.ru уже писал о том, что характер проведения заседаний правительства заметно изменился. Здесь больше не «проходят» доклады с горой цифр и отчетом о достигнутых результатах. Томенко требует конкретики, изводя своих подчиненных десятками вопросов.