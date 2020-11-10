Создатель паблика Barnaul22 хочет в Общественную палату Алтайского края

Куреленок считает, что имеет четкое понимание того, как резко усилить развитие в целом юга Сибири, но пока для этого нет предпосылок. В ближайшем будущем все может измениться, полагает он.
«Я принял решение войти в состав совета по развитию туризма на Алтае и в состав Общественной палаты Алтайского края, в рамках которых можно хотя бы попробовать выдвигать и реализовывать свои идеи и проекты», — написал Куреленок.
Ранее altapress.ru писал о больших преобразованиях в ОП края. В интервью об этом рассказал глава организации Юрий Шамков.