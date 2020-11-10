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Политика

Создатель паблика Barnaul22 хочет в Общественную палату Алтайского края

Создатель паблика Barnau22 «Вконтакте», предприниматель Алексей Куреленок намерен попасть в состав Общественной палаты Алтайского края. Об этом он написал в Instagram.

Заседание Общественной палаты АК седьмого созыва.
Заседание Общественной палаты АК седьмого созыва.
altairegion22.ru.

Куреленок считает, что имеет четкое понимание того, как резко усилить развитие в целом юга Сибири, но пока для этого нет предпосылок. В ближайшем будущем все может измениться, полагает он.

«Я принял решение войти в состав совета по развитию туризма на Алтае и в состав Общественной палаты Алтайского края, в рамках которых можно хотя бы попробовать выдвигать и реализовывать свои идеи и проекты», — написал Куреленок.

Ранее altapress.ru писал о больших преобразованиях в ОП края. В интервью об этом рассказал глава организации Юрий Шамков.

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