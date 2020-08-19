«Прекрасно понимаю, зачем я сюда пришел». Юрий Шамков о больших изменениях в Общественной палате края

Общественная палата Алтайского края (ОПАК) проходит интересный процесс перезагрузки. К руководству организацией пришел человек, который не любит сидеть в кресле просто так, без дела. Где бы ни работал Юрий Шамков — в АКЗС, в Совете Федерации или у себя на заводе, — он всегда интересен своими идеями и проектами. Энергии у него хватает. В новом качестве председатель ОПАК впервые побеседовал с издателем «Алтапресса» и сделал несколько программных заявлений.

Это трехлетний проект

— Юрий Вениаминович , если бы мы вручали премию 2020 года людям , которые нас удивили , то вы бы уже сегодня стали на нее главным претендентом.

— Это почему же?

— Потому что новым руководителем ОПАК можно было представить кого угодно , только не вас. Вы — очень активный бизнесмен и общественный деятель. Ваш проект по проведению этапа Кубка мира по гребле в Барнауле требует колоссальной энергии. И вдруг — Общественная палата , которая за последние годы превратилась в условный «приют для пенсионеров». Первое впечатление — это не ваш вариант абсолютно. Зачем вам это нужно?

— Предложение, которое мне сделали, было неожиданным, но интересным. Я его принял.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

— Чем руководствовались?

— Здесь есть две причины. Первая — цели и задачи, которые прописаны сегодня в Федеральном законе «Об Общественной палате» и должны реализовываться на практике, в целом совпадают с моей жизненной позицией, с моими убеждениями.

Я избран на три года. Поэтому ОПАК для меня — это некий трехлетний проект, когда нужно все положения закона реализовать на практике. Если это удастся, мы получим очень интересный и востребованный компонент гражданского общества. Для Алтайского края он очень важен.

Вторая причина — развитие региона. Сегодня в нем ощущается некий дефицит гражданской активности. Не хватает экспертных, профессиональных оценок. Не совсем получается у общества и власти выстроить диалог по каким-то наболевшим вопросам.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

ОПАК как раз и призвана наладить этот диалог, собрать на своей площадке тех экспертов по различным отраслям, мнение которых будет полезно органам власти, жителям края и региону в целом.

— Какие это могут быть формы экспертных оценок?

— Законодательная инициатива, общественный контроль, экспертиза законопроектов. Да много чего на самом деле! К примеру, проведение совместных круглых столов как формы диалога между обществом и властью. Их обязательно нужно делать.

Дело в том, что есть еще одна значительная проблема. Сегодня в гражданском обществе Алтайского края сложился вакуум интересных проектов, обсуждений проблем, инициатив от жителей края. Причина такой инертности субъективна, на мой взгляд. Вакуум сформировался в предыдущие годы, и сейчас это чувствуется.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Сегодня губернатор края Виктор Петрович Томенко подает сигнал обществу: «Пожалуйста, предлагайте проекты, проявляйте инициативу». А инициаторов практически нет. Тот, кто мог бы, не хочет. А тот, кто хочет, не может.

Лично я с приходом Томенко связываю большую надежду на то, что с его помощью удастся расшевелить людей и заполнить этот вакуум. И краевая Общественная палата обязана стать точкой опоры в этом вопросе. Вот что мне интересно.

«Я — социально активный гражданин»

— Тем не менее я для себя попытался ответить на вопрос , кто же сегодня в большей степени возглавил ОПАК на самом деле. Бизнесмен? Политик? Общественный деятель или проектный менеджер?

— Видите ли, я 12 лет отработал в Москве и принял решение вернуться в Алтайский край. Здесь живут мои родители и дети. Здесь развивается бизнес, здесь реализуется очень интересный проект по организации Кубка мира по гребле. Здесь — моя родина.

Юрий Шамков , президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Лямзин

Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что в большей степени чувствую себя активным, социально ответственным гражданином.

— Или все-таки проектным менеджером?

— Может быть, если использовать в данном контексте только бизнес-терминологию. В любом случае я прекрасно понимаю, зачем сюда пришел. Считаю, что при взаимодействии с властью у нас есть хороший шанс за три года поднять статус Общественной палаты.

— Вы с Томенко это обсуждали?

— Пока очень коротко. С Виктором Петровичем я планирую встречаться после того, как внутри ОПАК мы урегулируем все организационные вопросы. Думаю, это может произойти до конца августа. Но наши цели, я уверен, совпадают. К примеру, сейчас на первый план выходит усиление общественного контроля за реализацией национальных проектов, госпрограмм, программ развития региона и т. д.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Внутренние изменения уже начались

— Тем не менее в начальной точке вашего руководства рейтинг у палаты достаточно низкий. Люди ничего не знают о ней , ничего не слышали о планах и проектах. Не кажется ли вам , что палату надо для начала сделать более активной и открытой , омолодить ее состав?

— Действительно, в этом есть определенная проблема. Как ее можно решить? Прежде всего активным участием членов палаты во всех острых вопросах, которые волнуют общество.

Второй шаг — постоянное освещение деятельности палаты, активное сотрудничество со СМИ. За каждым членом ОПАК стоит определенная профессиональная аудитория. Они — лидеры мнений. Но нельзя транслировать эти мнения только внутри своей профессиональной группы.

Что касается обновления, то палата седьмого созыва обновилась примерно наполовину. Но мне кажется важным именно качественный состав палаты, поскольку вошедшие в ОПАК общественники зачастую люди опытные и немолодые.

Юрий Шамков , президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Лямзин

Поэтому для палаты важен не возраст ее членов, а то, что они являются экспертами в своей области. И ценность этого экспертного сообщества именно в широте представляемых взглядов.

Диалог или конфронтация

— Вы допускаете , что позиция ОПАК и позиция власти по каким-то острым вопросам могут расходиться?

— Конечно.

— Это будет нормально?

— Это вполне нормально. Но наша позиция заключается не в том, чтобы раздувать конфронтацию по дискуссионным вопросам, а в том, чтобы выстроить конструктивный диалог для решения возникающих проблем. Дело в экспертной оценке. Важно, чтобы власть нас слышала.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

— Наша алтайская Общественная палата в отличие от многих региональных палат получила право законодательной инициативы.

— Это очень важный момент. Действительно, ОПАК таким правом теперь обладает, но пока его не применяла. Сразу скажу: мы будем этим правом активно пользоваться. Это совершенно точно.

— Как вы готовы работать с обращениями граждан?

— Мы к этому готовы. Но сразу скажу, что ОПАК не должна брать на себя функцию решателя частных вопросов. Любой частный вопрос — это проблема, находящаяся в конкретном правовом поле. Для этого есть соответствующие органы власти. Более правильно, в моем понимании, системно решать накопившиеся отраслевые вопросы, которые беспокоят граждан. Участвовать в этих процессах мы должны.

Юрий Шамков в 2009 году. Олег Богданов

Выездные заседания , план работы и бюджет

— Существуют городские проблемы. Но есть еще сельская территория Алтайского края , где проблем гораздо больше , а ресурсов и профессиональных кадров намного меньше. Как планируете работать со всем краем?

— В ОПАК существует институт представителей муниципалитетов. Во-первых, обсудим их эффективность, но мне представляется разумной такая практика: по краю, безусловно, нужно ездить, чтобы получать обратную связь от жителей, понимать их настроение.

Во-вторых, мы создали в палате комиссию по работе с органами власти, в том числе с муниципалитетами. Ее возглавил опытный и известный в крае человек — Василий Иванович Куц.

И третий шаг, который нужно делать, — проводить выездные заседания комиссий ОПАК по темам, актуальным для села. Выездное заседание совета палаты — это тоже одна из форм работы, которую мы намерены внедрять более активно.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

— Какие еще структурные изменения планируете провести помимо вышеназванной комиссии?

— Ничего сокращать пока не планируем. В аппарате ОПАК нам нужен человек по работе со СМИ и социальными сетями. Такой специалист из сферы медиа обязательно появится.

— Достаточен ли сегодня бюджет ОПАК?

— Он не глобальный. Члены Общественной палаты работают на бесплатной основе, как общественники. Из краевого бюджета финансируется только аппарат, где трудятся четыре человека. Но организация выездных заседаний потребует больше усилий и затрат. Поскольку интенсивность мероприятий повысится, то организационные расходы тоже увеличатся.

Юрий Шамков , президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ. altapress.ru

— Вы уже составили для себя некий план действий. Что , к примеру , нужно сделать в первый год работы , что — во второй , в третий? Может быть , планируете принять собственную программу на три года?

— Может быть. Но для начала за август нужно решить все оргвопросы. Надо оборудовать всем необходимым конференц-зал, который передали нашей палате в пользование, потому что наличие технически оснащенного зала позволит увеличить число мероприятий. Одновременно надо обновить сайт, запустить работу в соцсетях и т. д.

Думаю, после этого нам предстоит выбрать пять-шесть основных направлений деятельности, на которых ОПАК сосредоточится. Объять необъятное невозможно. Эффективнее будет решать те вопросы, которые сегодня являются чрезвычайно острыми.

Кстати, в этой работе я рассчитываю на большую активность и взаимодействие с общественными советами при министерствах и управлениях правительства Алтайского края. Такую работу мы будем систематизировать.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Рассчитываю, что примерно через полгода наступит понимание вектора работы ОПАК и ее востребованности в обществе и власти.

Опыт федерального уровня

— Взаимодействие с федеральной Общественной палатой у вас началось?

— В Москве мы встретились с Лидией Юрьевной Михеевой (между прочим, уроженкой Барнаула. — Прим. altapress.ru), секретарем Общественной палаты РФ. Договорились о плотной конструктивной работе.

— Сколько времени вы лично планируете уделять работе в ОПАК?

— Ровно столько, чтобы работа ОПАК была эффективной.

— Вы несколько лет отработали в федеральном Фонде развития промышленности ( ФРП) на важном посту. Какой-то итог для себя подвели?

— Прежде всего это был очень полезный опыт. Я получил массу информации о состоянии промышленности в стране. Чуть ли не всю Россию проехал на два раза — от Кавказа до Дальнего Востока.

За это время было колоссальное количество командировок по предприятиям. Каждую неделю куда-то двигаешься, с кем-то встречаешься, что-то обсуждаешь. И многое из опыта, полученного во время работы в фонде, я готов реализовывать в своей нынешней деятельности.

Сегодня ФРП, на мой взгляд, один из самых успешных институтов развития экономики в России. В нем минимум бюрократии, максимум прозрачности при выдаче ресурсов, все деньги доходят до конкретного предприятия.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Другой вопрос, что эту форму поддержки надо масштабировать. Фонд выдал предприятиям более 100 млрд рублей, а необходимость в поддержке сегодня гораздо больше. Ведь, с одной стороны, ее эффективность оказалась очень высокой. С другой — процент невозврата этих ресурсов оказался ниже, чем в банках.

— Интересно , почему так получилось?

— Создана достаточно эффективная система работы с заемщиками. Немаловажно, что в экспертный совет, который принимает решение о поддержке того или иного предприятия, входят только люди от бизнеса. Они принимают независимое от представителей власти решение, лучше чиновников понимают проекты, лучше оценивают их перспективы. Это объективный фактор.

Специальный вопрос

— У вас политические амбиции остались?

— Чем больше на голове седых волос, тем больше приходит понимание, что в жизни есть множество других, не менее интересных дел и проектов, чем политические амбиции.

Юрий Шамков , президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ. altapress.ru