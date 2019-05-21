Спикер АКЗС прокомментировал возможное повышение Сергея Приба

Председатель АКЗС Александр Романенко ответил на вопрос о возможном переходе депутата краевого парламента Сергея Приба в региональное правительство или мэрию Барнаула. Информация об этом появилась в медийном пространстве на волне слухов об отставке главы города Сергея Дугина.

Спикера заксобрания на онлайн-форуме на сайте АКЗС попросили прокомментировать слухи о переходе Сергея Приба на должность мэра или вице-губернатора по вопросам промышленности. Романенко в своем ответе не подтвердил эту информацию. Но и не опроверг.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Мне трудно комментировать, как Вы верно сказали, слухи. Всегда интересно, как и из чего они рождаются, но это тема для отдельной дискуссии. На данный момент Сергей Николаевич Приб является действующим депутатом АКЗС и возглавляет в краевом парламенте фракцию «Единая Россия». Думаю, тот факт, что народная молва определила его на две такие важные должности, говорит о его успешности на этом посту.

Напомним, что Сергей Дугин свою отставку опроверг, заявив, что «надо работать, готовить город к зиме» и никаких решений никто не принимал.