«На кого город оставить?». Мэр Барнаула Сергей Дугин не собирается уходить в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин заявил 16 мая, что с интересом прочитал в СМИ новость о своей предполагаемой отставке. По его словам, сам уходить он не планирует, потому что «надо работать, готовить город к зиме». Об этом он заявил на выездной проверке работ водоканала.

Как отметил Дугин, никаких решений по поводу его отставки никто не принимал. Но если это произойдет, то примет это решение.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Я, как и вы, с интересом прочитал вчера эту новость. Так же, как и вы, остался в неведении. Ну, будет принято решение — мы как те солдаты… Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. А кто? Надо готовиться к зиме, у нас есть планы и по водоканалу, и по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Как город оставить? На кого?

Напомним, информация о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин, которому 14 мая исполнилось 63 года, может уйти в отставку, начала циркулировать около недели назад. Однако о его дальнейшей судьбе источники altapress.ru рассуждали крайне осторожно: пенсия, пост промышленного вице-премьера или некое «иное кресло».