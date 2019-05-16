«На кого город оставить?». Мэр Барнаула Сергей Дугин не собирается уходить в отставку

Как отметил Дугин, никаких решений по поводу его отставки никто не принимал. Но если это произойдет, то примет это решение.
Сергей Дугин,
мэр Барнаула:
Я, как и вы, с интересом прочитал вчера эту новость. Так же, как и вы, остался в неведении. Ну, будет принято решение — мы как те солдаты… Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. А кто? Надо готовиться к зиме, у нас есть планы и по водоканалу, и по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Как город оставить? На кого?
Напомним, информация о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин, которому 14 мая исполнилось 63 года, может уйти в отставку, начала циркулировать около недели назад. Однако о его дальнейшей судьбе источники altapress.ru рассуждали крайне осторожно: пенсия, пост промышленного вице-премьера или некое «иное кресло».