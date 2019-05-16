Уйдет ли Дугин с поста мэра Барнаула и кто займет кресло вице-премьера

Информация о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин уйдет в отставку, активно начала циркулировать около недели назад. Однако о его дальнейшей судьбе источники altapress.ru рассуждали крайне осторожно: пенсия, пост промышленного вице-премьера или некое «иное кресло». Уверенно говорили только об одном: он будет первым мэром Барнаула в новейшей истории, который покинет пост не в связи с трагедией или уголовным делом.

Altapress.ru рассмотрел несколько вариантов развития событий, исходя из тех разрозненных сведений, которые озвучили источники редакции.

Версия 1. Дугин станет «промышленным» вице-премьером

Напомним, 24 апреля Томенко сообщил журналистам, что подобрал кандидатуру на последний вакантный пост заместителя, который будет курировать работу минпрома, минстроя, минтранса и управления по тарифам.

Губернатор объяснял: он старался подобрать такого человека, который был бы более компетентен и обладал большим авторитетом, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.

Если Дугина назначат, он будет курировать работу дорожной, строительной отраслей, ЖКХ, промпредприятий и энергетики. То есть важнейшие и самые острые для региона сферы.

У экспертов есть как минимум две оценки возможного решения о назначении Дугина вице-премьером, причем диаметрально противоположные.

Сергей Дугин. Анна Зайкова , altapress.ru

1. Губернатор допустит огромную ошибку, в том числе имиджевую. Он повысит в статусе, то есть практически поощрит человека, который ассоциируется у населения с постоянными коммунальными авариями, неумением решать проблемы ЖКХ, вырубкой тысяч деревьев, нежеланием общаться с людьми и признавать свои ошибки.

2. Виктор Томенко проведет изящную политическую операцию: он нейтрализует Дугина как неумелого, безынициативного мэра, к которому было много нареканий, и поставит его на «безденежный» пост вице-премьера, который по сути ничего не решает, поскольку реальные бюджеты и полномочия сосредоточены в руках подведомственных ему министров.

Версия 2. Место Дугина или пост первого зама займет Сергей Приб

Имя Сергея Приба, гендиректора «Алтайкрайэнерго», так или иначе звучит в прогнозах и упоминается в различных конфигурациях. Его называют как одного из вероятных преемников Дугина на посту главы Барнаула.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

Однако, по оценке экспертов, как раз Приб был бы куда более уместен и логичен на посту «промышленного» зампредседателя правительства, а не мэра: во-первых, он не барнаулец — в том смысле, что свою основную карьеру до переезда в Барнаул он сделал в Заринске. Именно Заринск и прилегающий к нему район он представляет сегодня в краевом парламенте, где возглавляет фракцию «Единая Россия».

Кроме того, Приб — энергетик и в этом качестве много работает с промышленниками, организациями ЖКХ, то есть знает те отрасли, которые должен будет курировать зам.

Версия 3. Вакантное кресло Дугина может занять Виталий Снесарь

О том, что пост мэра Барнаула прочат действующему «политическому» вице-премьеру, сообщал «Банкфакс». В качестве одной из примет даже называлось вручение ему медали «За заслуги в труде» в начале мая.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

Однако, по одной из версий, Снесарь в мэрию не перейдет. И информация о его переходе в администрацию Барнаула запускается специально, чтобы отвлечь внимание от реального кандидата на этот пост.

Так или иначе ситуация скоро разрешится. По данным altapress.ru, решение будет принято или на этой неделе, или Дугин заявит о своем уходе с поста мэра на ближайшей сессии Барнаульской гордумы.