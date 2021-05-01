Спикер АКЗС за год заработал вдвое меньше губернатора

Председатель АКЗС Александр Романенко за 2020 год задекларировал доход в 4,3 млн рублей, что немного меньше, чем годом ранее (4,5 млн рублей). Данные опубликованы на сайте краевого парламента.

Супруга Романенко заработала 1,9 млн рублей (1,7 млн рублей в 2019 году).

В списке собственности у спикера совместно с женой квартира (131,9 кв. м), на супругу также записан земельный участок (1 741 кв. м), жилой дом (75,3 кв. м) и баня (80,6 кв. м).

Александр Романенко владеет снегоходом Bombardier и прицепом. У жены в собственности Mercedes-Benz ML 350.

Александр Романенко и Сергей Серов. Анна Зайкова

Зампредседателя АКЗС Сергей Серов отчитался о 3,9 млн рублей годового дохода, как и в 2019 году. Его супруга задекларировала 726 тыс. рублей (560 тыс. в 2019).

В собственности у семьи Серовых два земельных участка (126 га и 1 680 кв. м), жилой дом (323 кв. м), две квартиры (55 и 33 кв. м).

Автопарк зампреда состоит из Mitsubishi Pajero, УАЗа и снегохода, супруга владеет Hyundai Santa Fe.

Ранее губернатор Алтайского края отчитался о своих доходах за прошлый год. Виктор Томенко заработал 8,5 млн рублей.