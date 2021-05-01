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Политика

Спикер АКЗС за год заработал вдвое меньше губернатора

Председатель АКЗС Александр Романенко за 2020 год задекларировал доход в 4,3 млн рублей, что немного меньше, чем годом ранее (4,5 млн рублей). Данные опубликованы на сайте краевого парламента.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

Супруга Романенко заработала 1,9 млн рублей (1,7 млн рублей в 2019 году).

В списке собственности у спикера совместно с женой квартира (131,9 кв. м), на супругу также записан земельный участок (1 741 кв. м), жилой дом (75,3 кв. м) и баня (80,6 кв. м).

Александр Романенко владеет снегоходом Bombardier и прицепом. У жены в собственности Mercedes-Benz ML 350.

Александр Романенко и Сергей Серов.
Александр Романенко и Сергей Серов.
Анна Зайкова

Зампредседателя АКЗС Сергей Серов отчитался о 3,9 млн рублей годового дохода, как и в 2019 году. Его супруга задекларировала 726 тыс. рублей (560 тыс. в 2019).

В собственности у семьи Серовых два земельных участка (126 га и 1 680 кв. м), жилой дом (323 кв. м), две квартиры (55 и 33 кв. м).

Автопарк зампреда состоит из Mitsubishi Pajero, УАЗа и снегохода, супруга владеет Hyundai Santa Fe.

Ранее губернатор Алтайского края отчитался о своих доходах за прошлый год. Виктор Томенко заработал 8,5 млн рублей.

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