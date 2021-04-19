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Политика

Губернатор Алтайского края отчитался о своих доходах за прошлый год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о заработках за 2020 год. Его доход составил 8 млн 515 тыс рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Доход от работы в краевом правительстве составил 3, 5 млн рублей. Кроме того, Томенко продал личный автомобиль на сумму около 4 млн рублей. Также учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доход супруги губернатора Татьяны за прошлый год составил 458 тыс. рублей за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

Глава региона также заявил, что в начале 2021 года он продал некоторую недвижимость в столице на сумму 31 млн рублей — это будет отражено в итогах за 2021 год.

Напомним, что о своих доходах также отчитались и сенаторы Совета Федерации. Так, бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин в прошлом году заработал 8,15 млн рублей.

За аналогичный период в 2019 году представитель краевого правительства в Совфеде заработал 6,44 млн рублей.

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