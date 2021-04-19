Бывший губернатор Алтайского края стал богаче на два миллиона

За аналогичный период в 2019 году представитель краевого правительства в Совфеде заработал 6,44 млн рублей.
Состояние его супруги Галины выросло не настолько значительно — с 1,65 до 1,76 млн рублей.
От Алтайского краевого Законодательного Собрания представителем в Совфеде выступает Сергей Белоусов. Его заработки стабильны: 6,31 млн рублей — в 2019 году, 6,41 млн — в 2020-м.
У Белоусова и Карлина есть недвижимость и земельные участки, но нет транспортных средств.
Ранее Украина ввела санкции против Александра Карлина. Санкции предполагают временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом, препятствование выводу капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмену виз и применение других запретов на въезд.