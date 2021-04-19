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Политика

Бывший губернатор Алтайского края стал богаче на два миллиона

Сенаторы Совета Федерации отчитались о доходах 2020 года. Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин в прошлом году заработал 8,15 млн рублей, пишет «Алтайская правда».

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова

За аналогичный период в 2019 году представитель краевого правительства в Совфеде заработал 6,44 млн рублей.

Состояние его супруги Галины выросло не настолько значительно — с 1,65 до 1,76 млн рублей.

От Алтайского краевого Законодательного Собрания представителем в Совфеде выступает Сергей Белоусов. Его заработки стабильны: 6,31 млн рублей — в 2019 году, 6,41 млн — в 2020-м.

У Белоусова и Карлина есть недвижимость и земельные участки, но нет транспортных средств.

Ранее Украина ввела санкции против Александра Карлина. Санкции предполагают временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом, препятствование выводу капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмену виз и применение других запретов на въезд.

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