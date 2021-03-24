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Украина ввела санкции против Александра Карлина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских компаний, СМИ и граждан, в число которых попал и экс-губернатор Алтайского края, сенатор Александр Карлин. Об этом пишет ТАСС.

Сенатор Александр Карлин.
Сенатор Александр Карлин.
http://council.gov.ru/

В перечне физических лиц оказались первый заместитель главы МВД Александр Горовой, несколько чиновников этого ведомства, сенаторы из комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова и Александр Карлин.

Санкции предполагают временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом, препятствование выводу капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмену виз и применение других запретов на въезд.

Также под санкции Киева попал «Росгосстрах», ТАСС и МИА «Россия сегодня», белорусские фирмы «Лайф групп» и «Экми косметикс групп», дом отдыха «Прибрежный» и завод «Массандра» в Крыму.

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