Спикер Госдумы назвал пророческими слова Путина о деньгах

Володин призвал предпринимателей вкладывать деньги в развитие России, чтобы сохранить капиталы.
Он напомнил слова Путина, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются <…> пытаясь вернуть эти средства.
«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал Володин в Telegram-канале.
Напомним, в субботу 3 декабря в Лондоне арестовали российского бизнесмена. По информации СМИ, речь шла о Михаиле Фридмане. Но в Альфа-банке это не подтвердили.
Ранее Володин предложил изымать брошенные россиянами на границе автомобили.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь