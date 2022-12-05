5 декабря
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Политика

Спикер Госдумы назвал пророческими слова Путина о деньгах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пророческими слова президента Владимира Путина о хранении денег за рубежом. Об этом пишет bfm.ru.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Володин призвал предпринимателей вкладывать деньги в развитие России, чтобы сохранить капиталы.

Он напомнил слова Путина, что «все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются <…> пытаясь вернуть эти средства.

«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал Володин в Telegram-канале.

Напомним, в субботу 3 декабря в Лондоне арестовали российского бизнесмена. По информации СМИ, речь шла о Михаиле Фридмане. Но в Альфа-банке это не подтвердили.

Ранее Володин предложил изымать брошенные россиянами на границе автомобили.

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