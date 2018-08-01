Спикер Госдумы попросил фракции оценить работу Поклонской

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что получил письмо главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи Поклонской. По словам Володина, он направил письмо руководителям всех фракций с просьбой «дать оценку работы» этой комиссии, пишет «Комменрсантъ».

Ранее сообщалось, что во время заседания нижней палаты 19 июля Наталья Поклонская стала единственным единороссом, проголосовавшим против предложенного проекта повышения пенсионного возраста. После на заседание созванной ею 26 июля комиссии пришло лишь 3 депутата из 17.

Депутат Поклонская сочла это демаршем депутатов и пообещала, что будет жаловаться спикеру Госдумы на поведение коллег.

Собеседник издания в «ЕР» отмечает, что Наталья Поклонская не раз переносила заседания комиссии. На сайте нижней палаты говорится о двух состоявшихся заседаниях: 17 ноября 2016 года и 22 сентября 2017 года.

Не явившиеся на заседание комиссии 26 июля депутаты не видят повода для обсуждения смены ее руководителя.

«Это вы <журналисты> пишете фантастику о каком-то заговоре, я просто заболел и после доклада на заседании палаты сразу уехал домой», — заявил единоросс Эрнест Валеев.

По его словам, комиссия собирается «крайне редко — два раза в год, и никакой смены ее главы коллеги никогда не обсуждали».

Правда, другой собеседник отметил, что некоторые депутаты обиделись на Поклонскую из-за ее слов о демарше.

Ранее сообщалось, что лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заочно предложил Наталье Поклонской, единственной из ЕР проголосовавшей против пенсионной реформы, сдать мандат. Неверов считает, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна принять для себя решение — готова ли она и дальше работать в коллективе, с которым ей «не по пути».