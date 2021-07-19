«Справедливая КПРФ»: эсеры предложили коммунистам объединиться после выборов в ГД

Прилепин предложил объединить усилия после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии.

«Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года — ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины — собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии», — говорится в письме.

Как отметил Прилепин, у двух партий нет практически никаких идеологических разногласий — выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом.

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. altkprf.ru

Обе партии, добавил Прилепин, выступают за восстановление СССР с точки зрения госстроительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

«России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях — в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся», — подчеркнул справедливоросс.

Кстати, накануне президент России Владимир Путин призвал объединиться, чтобы до конца 2026 года значительно снизить число бедных в стране.