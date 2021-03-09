Сразу двух замов назначил мэр Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк 9 марта назначил на должности сразу двух чиновников, сообщили в пресс-центре мэрии.

Андрей Федоров стал заместителем главы по градостроительству и земельным отношениям. Он занял место ушедшего в отставку Максима Полежаева.

На должность заместителя по городскому хозяйству, которую занимал Федоров, назначили Сергея Пашковского. Ранее он был замглавы администрации Железнодорожного района.

Что известно о новичках

Андрей Федоров родился 27 апреля 1987 года в Барнауле. Трудовую деятельность начал в 2009 году на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом по планированию.

В администрации работает с ноября 2009 года: прошел путь с ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района до заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

Сергей Пашковский родился 26 ноября 1987 года в городе Новый Уренгой Тюменской области.

Более 9 лет работал в администрации Железнодорожного района, прошел путь от специалиста 1 категории управления коммунального хозяйства до первого заместителя главы администрации района.