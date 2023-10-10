10 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

Среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским, сообщает Reuters.

Обстрел Израиля.
Обстрел Израиля.
Соцсети

Среди захваченных также граждане КНР.

Официально

Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо пропали без вести, пишет "Фонтанка".

Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.

Накануне армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа. О полной осаде заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант.

По его словам, не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

Также он отметил, что армия Израиля отвечает соответствующе на действия "людей-животных".

Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость