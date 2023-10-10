Среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

Среди захваченных также граждане КНР.
Официально
Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо пропали без вести, пишет "Фонтанка".
Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.
Накануне армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа. О полной осаде заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант.
По его словам, не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.
Также он отметил, что армия Израиля отвечает соответствующе на действия "людей-животных".
Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.