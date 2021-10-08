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Политика

Средний возраст депутатов назвали в Госдуме

Спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин сообщил, что средний возраст всех парламентариев Госдумы VIII созыва.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

У депутатов-мужчин он составляет 53 года (на один год больше, чем в седьмом созыве), а депутатов-женщин — 51,8 года, сообщает РИА Новости.

Самой «молодой» фракцией являются «Новые люди». Средний возраст депутатов этой партии — 37,6 года.

Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь, а в возрасте 60 лет и старше — 126, в прошлом созыве было 116,.

Между тем до 11 человек увеличили число замов у председателя новой Госдумы. В предыдущем составе Госдумы спикер имел восемь замов.

4 октября ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. 54 из них члены партии «Единая Россия», пишет Газета.Ru. При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, фигурировавшие в списке «Единой России», отказались от мандатов депутатов Государственной думы.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября.

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