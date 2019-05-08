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8 мая
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Политика

Стало известно, когда выпустят из тюрьмы барнаульскую «шпионку» Марию Бутину

Мария Бутина, приговоренная судом в США к тюремному заключению, выйдет на свободу в ноябре. Об этом сообщили в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США, пишет «Московский комсомолец».

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Уроженку Барнаула общественницу Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на правительство России, указывает Lenta.ru. Владимир Путин назвал этот приговор беспределом. В российском МИДе — позором.

После окончания заключения — а теперь ясно, что это произойдет 5 ноября 2019 года — ее депортируют в Россию.

В настоящий же момент она находится в заключении в городе Александрия. В федеральную тюрьму ее должны перевести позднее, дата пока неизвестна.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. В США считали, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

В декабре 2018-го она признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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