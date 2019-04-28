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Политика

«Это беспредел». Путин резко высказался о приговоре Марии Бутиной

Владимир Путин согласился с заявлением МИД РФ по поводу приговора Марии Бутиной в США. Президент назвал приговор беспределом и заявил, что россиянке дали 18 месяцев, «чтобы уж не выглядело совсем нелепо». Об этом сообщают РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

«МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — сказал Путин журналистам. Он отметил, что «это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон».

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», — добавил глава РФ.

Суд в Вашингтоне вынес приговор Марии Бутиной 26 апреля. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Марии зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда, и после отбытия срока ее депортируют в Россию. В Министерстве иностранных дел России заявили, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе,"которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".

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