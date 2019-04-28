«Это беспредел». Путин резко высказался о приговоре Марии Бутиной

Владимир Путин согласился с заявлением МИД РФ по поводу приговора Марии Бутиной в США. Президент назвал приговор беспределом и заявил, что россиянке дали 18 месяцев, «чтобы уж не выглядело совсем нелепо». Об этом сообщают РИА «Новости».

«МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — сказал Путин журналистам. Он отметил, что «это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон».

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», — добавил глава РФ.

Суд в Вашингтоне вынес приговор Марии Бутиной 26 апреля. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Марии зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда, и после отбытия срока ее депортируют в Россию. В Министерстве иностранных дел России заявили, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе,"которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".