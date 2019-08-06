США обвинили Китай в манипуляциях с валютным курсом

Это объявление опубликовано в пресс-релизе, который распространило федеральное казначейство со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина. Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения «подобных созданных Китаем нечестных преимуществ».
«Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки, — говорится в документе. — В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы».
Ранее Сенатский комитет США обвинил Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов с 2014 по 2017 годы. При этом отмечалось, что «российское вмешательство» не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года.