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Политика

США обвинили Китай в манипуляциях с валютным курсом

Министерство финансов США включил Китай в число стран, манипулирующих валютным курсом. Пекин призвали повысить прозрачность в данной сфере, пишет ТАСС.

Китай.
Китай.
СС0

Это объявление опубликовано в пресс-релизе, который распространило федеральное казначейство со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина. Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения «подобных созданных Китаем нечестных преимуществ».

«Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки, — говорится в документе. — В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы».

Ранее Сенатский комитет США обвинил Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов с 2014 по 2017 годы. При этом отмечалось, что «российское вмешательство» не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года.

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