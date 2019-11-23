Стала известна дата проведения большой пресс-конференции Путина

19 декабря президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию с журналистами. Она проводится ежегодно с 2001 года и пройдет уже в 15 раз. Перерыв был сделан в те годы, когда Путин занимал пост премьер-министра.

По традиции приглашение на пресс-конференцию получат журналисты со всего мира и всех регионов России. Скорее всего, от Алтайского края по традиции на встречу с Путиным отправятся представители государственных СМИ — «Алтайской правды» и телеканала «Катунь».

Самой короткой была первая пресс-конференция Владимира Путина с журналистами — она продолжалась 1 час 35 минут.

Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут.

Пресс-служба президента всегда подчеркивала, что нет никакой режиссуры этого мероприятия. В отличие от «прямой линии» с населением, когда наиболее горячие вопросы из регионов заранее мониторятся из Администрации Президента.