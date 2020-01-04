Стала известна главная тема предстоящего послания Владимира Путина

15 января президент России Владимир Путин вновь обратиться с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Главной темой его выступления станет борьба с бедностью. Путин крайне обеспокоен тем, что она не решается.

Об этом сам президент рассказал информагентству ТАСС.

Он отметил, что в послании непременно будут подняты вопросы, связанные «с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», признался президент.

Во время большой пресс-конференции, прошедшей в декабре, Путин признал, что борьба с бедностью является ключевым экономическим вопросом. Но решать его нужно не отставкой правительства, а «ростом производительности труда и ВВП».

Для этого в 2020 году продолжится работа по реализации 12 нацпроектов, которые, по мнению президента и правительтсва, призваны вывести Россию на новый экономический уровень.