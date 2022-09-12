Стали известны предварительные итоги голосования в Барнауле

Как стало известно после обработки 100% протоколов, в Барнауле «Единая Россия» набирает 48,04%, «Родина» — 0,51%, «Коммунисты России» — 3,57%, а Партия пенсионеров — 2,86%.
В свою очередь, у «Справедливой России» — 8,99%, «Новых людей» — 8.41%, Российской экологической партии «Зеленые» — 1,43%, КПРФ — 15,49%, а ЛДПР — 8,3%.
Также отметим, что «Единая Россия», по имеющимся данным, может рассчитывать на все 20 мандатов по одномандатным округам. Но результаты голосования за одномандатников еще не опубликованы.
Ранее стало известно, с каким лицом губернатор Алтайского края голосовал на выборах. Подробнее об этом — в нашем фоторепортаже.