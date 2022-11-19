Стало известно, что думают в МИДе РФ о возвращении США острова Врангеля

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов назвал идею о возвращении США острова Врангеля экстремистской, передают РИА Новости .

«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив», — отметил Корчунов.

Также посол предупредил, что попытки предъявить России территориальные претензии, «чреваты последствиями». Он добавил, что РФ острова Врангеля является неоспоримым фактом.

Напомним, ранее депутат Госдумы потребовал вернуть Аляску России. Он сделал это в ответ на публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой авторы призвали США забрать у России остров Врангеля.