19 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Стало известно, что думают в МИДе РФ о возвращении США острова Врангеля

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов назвал идею о возвращении США острова Врангеля экстремистской, передают РИА Новости.

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив», — отметил Корчунов.

Также посол предупредил, что попытки предъявить России территориальные претензии, «чреваты последствиями». Он добавил, что РФ острова Врангеля является неоспоримым фактом.

Напомним, ранее депутат Госдумы потребовал вернуть Аляску России. Он сделал это в ответ на публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой авторы призвали США забрать у России остров Врангеля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость