31 октября
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Политика

Стало известно имя нового куратора внутренней политики Алтайского края

Новым начальником департамента внутренней политики правительства Алтайского края станет Николай Губерт. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источники.

Николай Губерт, Виктор Томенко и Сергей Серов.
Николай Губерт, Виктор Томенко и Сергей Серов.
altairegion22.ru

По информации издания, Губерт может выйти на работу уже 1 ноября. Пару недель назад стало известно, что департамент возглавит новый руководитель.

Ранее должность занимал Юрий Проскурин. Последние четыре месяца он работает в ЛНР. Позже стало известно, что Проскурин станет помощником губернатора Алтайского края по спецпоручениям.

Николай Губерт был главой Завьяловского района два срока подряд.

Есть несколько версий, почему Губерта назначили куратором внутренней политики региона. Одна из них — он сравнительно молодой политик, ему 44 года. У него солидный опыт управления в муниципальной службе и авторитет среди коллег.

Также Губерт возглавлял палату районов края внутри Ассоциации муниципальных образований региона.

Ранее глава Первомайского района досрочно сложил полномочия.

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