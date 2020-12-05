Стало известно, какую новую должность дали уволенному Чубайсу

Ранее СМИ предполагали, что он может стать постоянным представителем России в ООН, поскольку политик лично знаком со многими лидерами влиятельных стран, либо с главами бизнес-структур, поддерживающих президентов и премьер-министров.
Напомним, что в конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития.
В частности, «Роснано» перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
2 декабря новым директором «Роснано» стал Сергей Куликов, бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.
Чубайс с 2008 года был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий, а «Роснано» возглавлял с июля 2011 года.
В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.