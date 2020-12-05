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Политика

Стало известно, какую новую должность дали уволенному Чубайсу

Президент Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, пишет РИА «Новости».

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Ранее СМИ предполагали, что он может стать постоянным представителем России в ООН, поскольку политик лично знаком со многими лидерами влиятельных стран, либо с главами бизнес-структур, поддерживающих президентов и премьер-министров.

Напомним, что в конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития.

В частности, «Роснано» перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

2 декабря новым директором «Роснано» стал Сергей Куликов, бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.

Чубайс с 2008 года был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий, а «Роснано» возглавлял с июля 2011 года.

В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.

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