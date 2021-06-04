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Политика

Стало известно, кем устроился работать экс-министр природы Алтайского края

Бывший министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин возглавил Общественный совет нацпарка «Салаир», сообщил пресс-центр ОНФ.

Владимир Попрядухин.
Владимир Попрядухин.
пресс-служба ОНФ

Попрядухина избрали единогласно. Также в состав совета вошел модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков, секретарем стала координатор краевой программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева.

Заседания Общественного совета будут проходить не реже раза в квартал. Следующая встреча, возможно, состоится в Кемеровской области.

Национальный парк «Салаир» был создан по инициативе ОНФ и по поручению президента России Владимира Путина в сентябре 2020 года.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина 21 сентября 2020 года. На его место пока никого не назначили.

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