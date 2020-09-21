Томенко отправил в «добровольную отставку» министра природных ресурсов Алтайского края

Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года.
«Временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологи с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщали, что экс-чиновники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края пойдут под суд за превышение должностных полномочий. Речь идет о бывшем начальнике управления лесами Владимире Черных и его подчиненном из Белокурихинского лесничества.
Напомним, 21 августа по собственному желанию ушла в отставку зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова.
Позже стало известно об уголовном деле в отношении нее — якобы в обход льготников помогла обеспечить дорогим лекарством своего знакомого замруководителя территориального управления ФОМС.