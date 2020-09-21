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Политика

Томенко отправил в «добровольную отставку» министра природных ресурсов Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина, сообщает правительство региона.

Владимир Попрядухин.
Владимир Попрядухин.
Олег Богданов, altapress.ru

Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года.

«Временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологи с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину», — говорится в распоряжении.

Ранее сообщали, что экс-чиновники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края пойдут под суд за превышение должностных полномочий. Речь идет о бывшем начальнике управления лесами Владимире Черных и его подчиненном из Белокурихинского лесничества.

Напомним, 21 августа по собственному желанию ушла в отставку зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Позже стало известно об уголовном деле в отношении нее — якобы в обход льготников помогла обеспечить дорогим лекарством своего знакомого замруководителя территориального управления ФОМС.

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