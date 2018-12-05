Стало известно, когда утвердят главу алтайского исполкома ЕР вместо «хлопнувшего дверью» предшественника

Вопрос о назначении 25-летнего Дениса Голобородько на пост руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» в генсовете партии рассмотрят 11 декабря, сообщил источник в краевой парторганизации.

По данным altapress.ru, Голобородько прошел согласования с несколькими партийными боссами в Москве.

7−8 декабря в Москве пройдет съезд «Единой России», а затем пройдет утверждение новых партийных кадров.

Предшественником Дениса Голобородько был Андрей Клюзов, который в начале ноября написал заявление о сложении полномочий и вышел из политсовета реготделения. В резонансном интервью altapress.ru он рассказал, что оставляет Голобородько не такое сложное хозяйство, как принимал сам, когда приходилось «бегать сломя голову в поисках ресурсов для затыкания дыр по зарплате или аренде». Он выразил надежду, что «коллега оценит».

Клюзов также среди ближайших задач нового главы исполкома называл «наработку совместного действия, вовлечение людей, аудит членов партии», поскольку до этого «многие члены партии, даже на уровне регионального политсовета, предпочитали просто катиться в партийном поезде, а не ускорять его движение». Не снимается и задача по поиску источников финансирования.

Дениса Голобородько он оценивает как «динамичного и интеллектуального человека», настроенного на проектный формат работы «с понятными критериями оценки и результатами».