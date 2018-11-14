Андрей Клюзов рассказал о причинах ухода из исполкома «Единой России» и жадных членах партии

Андрей Клюзов, почти два года возглавлявший исполком краевого отделения «Единой России», написал заявление о сложении полномочий и покинул Алтайский край. В интервью altapress.ru он откровенно рассказал, почему принял такое решение, какие проблемы возникали с финансированием в партии и почему с приходом нового губернатора политическая ситуация в крае не улучшилась

«Принимал растрепанных , оставляю боеспособных»

— Андрей Анатольевич , почему вы приняли решение оставить пост главы исполкома?

— Время разбрасывать камни, и время собирать их. Пост руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» и в Алтайском крае, и в любом другом регионе, — это не блаженная синекура и не награда. Это функциональная должность, в рамках которой нужно ежедневно совершать большой объем работы. Чтобы не стоять на месте, а решать вопросы, надо двигаться в два раза быстрее, чем все остальные партнеры.

Прежде всего, я имею в виду партнеров в исполнительной власти и общественные организации, связанные с партией понятийными или договорными отношениями. На выборах к ним присоединяются подразделения бюджетного сектора, включая муниципалитеты, подразделения информационной политики. В «мирное» время это органы исполнительной власти по направлениям. Совместно с ними реализуются партийные проекты.

Партия — это люди. Госслужащие, бизнесмены, общественники, депутаты, молодые и возрастные, мужчины и женщины — это гармония контрастов. По сути, хороший исполком — это качественный плеймейкер. Нужно выстроить работу и отношения так, чтобы все участники работали максимально эффективно на общую цель — рост рейтинга бренда партии и ее отдельных представителей.

Когда вы за полтора года одним и тем же составом игроков подряд сыграли условно говоря чемпионат Европы, чемпионат мира, а потом еще и чемпионат России, и везде выглядели как минимум достойно, а где-то даже одержали победу, наверняка у вас возникнет как ощущение некоторой усталости от процесса, так и желание играть или на другом уровне, или в другом месте.

Тем более я никогда не держался за посты и должности. Оставил и оставил. Правда, с некоторыми нюансами. Принял растрепанную команду, неуверенную в себе и готовую разбежаться. Оставляю, как мне представляется, боеспособный коллектив, который готов не просто работать, а биться за результат. Плюс некоторый запас денег на счету исполкома для того, чтобы у нового руководителя была возможность заняться сразу делом, а не бегать сломя голову в поисках ресурсов для затыкания дыр по зарплате или аренде. Мне таких подарков не делали. Надеюсь, коллега оценит.

Виктора Томенко выдвинули кандидатом на пост губернатора. altapress.ru

«В будни партия им не нужна»

— Были какие-то действия или решения руководства регионального отделения , которые бы вызывали вопросы?

— Многие действия и решения на определенной стадии вызывают вопросы. Но есть президиум и другие коллегиальные органы, на которых мы их обсуждаем, решаем или регулируем. Сегодня сформирована хорошая структура на местах и команда на региональном уровне. На конференции проведена ротация — сформирован обновленный президиум и политсовет.

Если по существу, то меня и ранее, и сейчас волновал вопрос вовлеченности людей в партийную работу. Особенно людей на высших региональных партийных позициях. Вот, например, некоторые члены президиума за почти два года, прошедшие с первой конференции после моего прихода, ни разу не появились на его заседании. Это, я считаю, плохо.

Или, например, вопрос финансирования регионального отделения. В партии достаточно состоятельных людей, но только единицы из них осуществляли добровольные пожертвования. Это неправильно. В острые моменты — на выборах или в других ситуациях — эти люди рады прислониться к бренду «Единой России» (он даже в самые сложные времена не был ниже 32−35% в регионе) или к рейтингу основателя — президента. А в рабочие будни партия им не нужна.

Такой потребительский подход ни к чему хорошему в перспективе не приведет. Нужно развивать соборность, сопричастность, работать вместе на благо общего дела. Но это невозможно сделать в одностороннем порядке, это дорога с двусторонним движением. К сожалению, многие члены партии, даже на уровне регионального политсовета, предпочитают просто катиться в партийном поезде, а не ускорять его движение.

Именно наработка совместного действия, вовлечение людей, аудит членов партии, я считаю, будет основной задачей секретаря и нового руководителя исполкома в будущем — относительно мирном с точки зрения избирательных кампаний в регионе.

— Насколько сложной сегодня является задача финансирования реготделения? Меняется ли пул спонсоров?

— Задача сложная весьма. Для понимания: центр оплачивает, если грубо разделить, примерно половину потребностей, связанных с партийной деятельностью, затратами на прямое функционирование местных отделений, и собственно на политическую или партийную деятельность. Остальное добываем сами. Сейчас необходимо будет выстраивать систему работы со спонсорами. И это тоже задача обновленного политсовета, руководителя исполкома и секретаря.

— Есть мнение , что перед вашим преемником — Денисом Голобородько — никаких особенно сложных задач стоять не будет , наступит штиль , выборы-то прошли. Это так?

— Тут, знаете, как в известной песне: «В буре лишь крепче руки, и парус поможет, и киль, гораздо сложней не свихнутся со скуки и выдержать полный штиль». Задачи предстоит решать очень сложные: аудит членов партии, организация работы по партийным проектам, формирование и развитие местных отделений, организация мероприятий для удержания рейтинга. Скучать не придется. И потом, Денис — динамичный и интеллектуальный человек. Он настроен на проектный формат работы с понятными критериями оценки и результатами. Думаю, все у него в связке с Александром Романенко и политсоветом партии получится.

Заседание Регионального политического совета «Единой России». архив Регионального отделения «Единой России»:

«Рыхлая , слабая , нищая…»

— Вы участвовали в трех крупных избирательных кампаниях в крае: муниципальных , президента и губернатора. Какие сильные и слабы места в работе краевого отделения они выявили?

— Вы правы, когда разделяете уровни выборов. Кампании были совершенно разные. Основной проблемой муниципальных выборов был поиск и формирование списков кандидатов. Все-таки в 2017 году в Алтайском крае был самый большой в России пул вакантных мандатов муниципального уровня — почти 7 тыс. На 20 небольших республик хватит. Мы изначально правильно сделали ставку на повышение качества и ответственности в работе местных отделений.

Надо понимать людей: что их беспокоит, чего они хотят. Мы начали с бесконечного количества семинаров для местных отделений. В итоге почти никого не уволили — люди оказались готовы и хотели работать. Нужно было только создать приемлемые условия труда. Подчеркиваю, не идеальные, а хотя бы приемлемые.

В дальнейшем, в том числе по нашей инициативе, центральный аппарат партии рассмотрел и принял положительное решение (для всей страны) о выделении постоянного финансирования ставок руководителей местных отделений. До этого половину ставок мы оплачивали из денег спонсоров. А это сложно, поскольку редко когда знаешь, какой объем получится гарантированно привлечь на конкретную дату. Тогда как работа на профессиональном уровне требует своевременной и гарантированной оплаты.

Сильная сторона — кампания была выстроена на уровне местных штабов. По сути региональной повестки не было. Местные отделения совместно с партнерами стали основой достижения результата.

Выборы президента РФ 2018. Анна Зайкова

— А что на президентских выборах?

— Здесь основной задачей было сформировать региональный штаб и организовать его работу так, чтобы обеспечить максимально большое участие людей в кампании.

Причины скромного результата? Есть объективные, с которыми спорить сложно. Это, прежде всего, административная сложность и рыхлость региона. У нас почти 70 муниципалитетов. Даже семинар с таким широким представительством собрать непросто, а уж тем более довести и проконтролировать единую задачу.

Кроме того, в регионе объективно низкий уровень жизни. Здесь большая доля сельского населения, о котором, я считаю, на федеральном уровне просто забыли — проектов по развитию и поддержке села по факту нет. В крае отсутствуют вертикально организованные бизнес-структуры. Я имею в виду, например, структуры вроде «Газпрома», «АвтоВАЗа», «Норникеля», крупных заводов, руководство которых традиционно выступает партнером власти и помогает работать с населением по своим каналам.

В нашем регионе таких структур нет, и точкой опоры власти на выборах традиционно являются муниципальные избирательные штабы, задача которых «делать результат». И тут мы возвращаемся к пункту № 1 — рыхлая, слабая, часто нищая, а иногда и непрофессиональная административная структура.

На выборах губернатора основной проблемой был фактор цейтнота. Кампания по факту началась с 1 июня, с момента приезда Виктора Томенко в регион. За три месяца удалось никому неизвестного в крае человека избрать с достойным результатом на очень приличной для такого уровня выборов явке — почти 37%. По абсолютному количеству проголосовавших результат Томенко значительно ценнее многих итогов на аналогичных выборах в других регионах. Я уже не говорю, что был исключен риск второго тура.

Андрей Клюзов Предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия»

«Не вижу страсти и воли к власти»

— Что главное , на ваш взгляд , изменилось в региональной политике с приходом к власти Виктора Томенко?

— Вопрос лично для меня непростой. Но отвечу честно. На мой взгляд, лучше не стало, к сожалению. Причина — практически полное отсутствие этой самой региональной публичной политики и хотя бы какого-либо внятного информационного обеспечения деятельности губернатора в последние два месяца после его избрания.

У Карлина (экс-губернатора края — прим. ред) при всех вопросах к нему как к личности была активная политическая позиция и свой взгляд на развитие региона. С ним можно было соглашаться или нет, но он был.

Сейчас я не наблюдаю ничего подобного. Например, мы (штаб поддержки Виктора Томенко) два месяца формировали программу кандидата «Энергия развития». Прошли сотни встреч и слушаний. Где эта программа сейчас? Хоть бы объяснили, что она войдет в основу последующих решений и программных документов. Или сделали вывод, что это был элемент кампании, и о нем нужно забыть и создать теперь что-то новое.

Или вот еще — избиратели ждут решений кадровых вопросов регионального и муниципального уровней, вопросов нового пути развития региона. Где эти решения? Допускаю, что над ними кто-то кропотливо работает в тиши кабинетов. Но тогда хоть намекните. Если нет — плохо, теряем время и доверие людей.

Страсть, воля к власти, желание менять ситуацию, перекраивать политическое пространство, позитивно влиять на экономику и развитие региона — этого я не вижу сейчас в региональной политике. А хотелось бы.

«Единая Россия». Анна Зайкова

«Провинциальный снобизм и отсутствие повестки»

— Сегодня многие говорят о дефиците кадров. Насколько вообще это актуально для партии и региональной политики? Вы сталкивались с трудностями при подборе кандидатов или работников в исполком?

— Это жесточайшая проблема партийной истории последние 10−15 лет. На массовых кампаниях дефицит кадров возникает по определению. Основная причина одна — люди, которые что-то представляют из себя, интересны общественности и могут что-то сделать, уже или пробовали себя во власти, или прекрасно работают с ней и изменения статуса им не нужны.

Что касается исполкома, то это вечная проблема несоответствия между желаниями и возможностями. Если проводить аналогию с футболом, то мы бы рады завезти пару тройку звезд и усилить команду, да нет возможностей. Хороший специалист стоит хороших денег, которых, как правило, в оперативном доступе нет. И пока ты их ищешь, специалист сбегает за деньгами в другие места и регионы. В этом плане голь на выдумки хитра — растим своих.

— Какими тремя словами вы бы обозначили качество партийной политики в регионе?

— Провинциальный снобизм, отсутствие повестки и низкая интенсивность.

«Должностей в правительстве мне не предлагали»

— Что вы собираетесь делать после ухода с поста исполкома?

— Я по натуре проект-менеджер. Живу и работаю в проектном режиме. Прелесть проекта в том, что он имеет четкие очертания по времени и критерии оценки. Недостаток такого режима в том, что невозможно выстроить планы на жизнь на период длиннее срока проекта. Как правило, это год, полтора.

Мечтаю зайти на системную деятельность с понятным годовым циклом и горизонтом планирования хотя бы на 3−4 года, но пока не выходит. И это не госслужба, конечно. В некоторых СМИ прошли публикации о якобы поступавшем мне предложении занять госдолжность. Но никаких предложений от правительства региона я не получал.

Сейчас веду несколько общественно-политических и экономических проектов в разных регионах России. Вероятно, встроюсь в одну из избирательных кампаний 2019 года. Ведем переговоры с секретарем регионального отделения, чтобы сохранить отношения в формате консалтинга. В общем, не прощаюсь с Алтайским краем. Еще увидимся.