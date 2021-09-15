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Политика

Стало известно, когда Зеленский начал ненавидеть россиян

Депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к россиянам, сообщает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
president.gov.ua

Кива отметил, что сейчас в выступлениях Зеленского доминирует агрессивная риторика по отношению к России, однако до начала политической карьеры президент высказывал другие мысли.

«В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки <…> И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами. <…> Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — рассказал депутат в эфире телеканала «Первый независимый».

Он подчеркнул, что высказывания президента о силовом решении конфликта на Донбассе и войне с Россией направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы скрыть неудачи и промахи официального Киева.

Кива подчеркнул, что такая стратегия становится менее эффективной, потому что украинцы перестают верить подобным заявлениям.

Ранее Зеленского нарядили в русскую косоворотку, а не в украинскую вышиванку, однако в офисе президента выкрутились.

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