Зеленского нарядили в русскую косовортку, а не в украинскую вышиванку. В офисе президента выкрутились

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «немотивированным» скандал из-за фотографии Зеленского в косоворотке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Obozrevatel .

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram поздравил украинцев с Днем вышиванки (праздник отмечают в третий четверг мая).

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки», — написал глава государства.

На фотографии президент вместе с супругой Еленой Зеленской. В комментариях отметили схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это «позором».

Советник Подоляк, комментируя скандал, заявил, что украинцы просто все не так поняли.

«Не один какой-то образ, не один узор, не одна модель», — ответил он на вопрос, почему вышиванку приняли за косоворотку.

Он подчеркнул, что рубашка на Зеленском — это на самом деле современная интерпретация региональных особенностей Украины.

Дизайнер рубашки пояснил, что создал ее на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного «осовременил», использовав традиционные орнаменты.

Ранее в Алтайском крае прошел праздник вареника, на котором было много вышиванок, шаровар и дивчин.