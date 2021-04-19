Стало известно, кого назначили на место погибшей замминистра культуры Алтайского края Галины Кубриной

19 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении на должность заместителя министра культуры Алтайского края, начальника отдела музейной деятельности и связей с общественностью Дмитрия Аристова, пишет пресс-служба краевого Минкульта.

Сообщается, что Дмитрий Аристов будет заниматься вопросами, связанными со строительством, ремонтом и реконструкцией культурных объектов, а также возглавлять музейную деятельность и отдел связей с общественностью.

Чиновник окончил Алтайский политехнический институт им. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером. Замещал должности специалиста инспекции государственного строительного надзора управления Алтайского края по строительству и архитектуре, а затем стал руководителем ведомства.

С 2019 по 2020 год возглавлял комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Напомним, ранее должность замминистра культуры занимала Галина Кубрина, которая трагически погибла 29 января в результате ДТП.

Авария произошла на бийской трассе в Троицком районе. Глава краевого минкультуры Елена Безрукова, Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков ехали в командировку.

Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники.