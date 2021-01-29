Замминистра культуры Алтайского края скончалась в больнице после ДТП

В результате ДТП она получила серьезные травмы. У пострадавшей были разрывы внутренних органов и сильное внутреннее кровотечение, сообщил источник.

Редакция altapress.ru выражает соболезнования родным и близким Галины Александровны.

Напомним, авария произошла утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе. Глава краевого минкультуры Елена Безрукова, Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков ехали в командировку.

Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники.