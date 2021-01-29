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Происшествия

В полиции рассказали подробности ДТП с алтайским министром культуры

В Троицком районе на месте аварии, в которой пострадали члены правительства Алтайского края, работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства ДТП.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
https://t.me/barnaul22official

Уже установлено, что авария случилась в 11:25 на 286 км Чуйского тракта.

Водитель 1981 года рождения за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1989 года рождения.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
t.me/vkurse22

Пассажиры Hyundai получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в машине была глава краевого минкультуры Елена Безрукова, а также ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

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