В полиции рассказали подробности ДТП с алтайским министром культуры

Уже установлено, что авария случилась в 11:25 на 286 км Чуйского тракта.
Водитель 1981 года рождения за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1989 года рождения.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
Пассажиры Hyundai получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, в машине была глава краевого минкультуры Елена Безрукова, а также ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.