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Политика

Стало известно, кто возглавил правовой комитет алтайского парламента вместо Осипова

Временно исполняющим обязанности председателя правового комитета АКЗС стал самый молодой депутат Заксобрания 27-летний Денис Голобородько, подтвердили altapress.ru в пресс-службе краевого парламента.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Денис Голобородько.
Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Денис Голобородько.
пресс-служба АКЗС

Официально обязанности на Голобородько возложили решением комитета от 27 ноября.

Окончательное решение о том, кто возглавит комитет, примут на сессии АКЗС 17 декабря.

Должность главы комитета освободилась после того, как Андрея Осипова назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и сняли депутатские полномочия.

Денис Голобородько с отличием окончил юрфак АлтГУ, получил высшее экономическое образование по направлению «Финансовый менеджмент» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Также он соучредитель и директор автономной некоммерческой организации по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы-населению».

С декабря 2017 года представляет Алтайский края в Палате молодых законодателей при Совете Федерации, а с 2020 года руководит региональным исполкомом «Единой России».

Женат, воспитывает дочь.

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