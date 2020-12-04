Стало известно, кто возглавил правовой комитет алтайского парламента вместо Осипова

Официально обязанности на Голобородько возложили решением комитета от 27 ноября.
Окончательное решение о том, кто возглавит комитет, примут на сессии АКЗС 17 декабря.
Должность главы комитета освободилась после того, как Андрея Осипова назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и сняли депутатские полномочия.
Денис Голобородько с отличием окончил юрфак АлтГУ, получил высшее экономическое образование по направлению «Финансовый менеджмент» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Также он соучредитель и директор автономной некоммерческой организации по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы-населению».
С декабря 2017 года представляет Алтайский края в Палате молодых законодателей при Совете Федерации, а с 2020 года руководит региональным исполкомом «Единой России».
Женат, воспитывает дочь.