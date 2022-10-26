26 октября
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Политика

Стало известно, кто возглавит барнаульских «справедливороссов»

На конференции барнаульского местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» переизбрали руководящие органы, а также выбрали делегатов на региональную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Конференция барнаульского местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
Конференция барнаульского местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
altai.spravedlivo.ru

Председателем местного отделения партии стала Людмила Суслова. В Барнауле ранее она была известна как руководитель проекта «Коммунальный Дозор». Кандидатуру Сусловой члены барнаульского местного отделения поддержали единогласно.

Также на конференции местного отделения сформировали новый Совет, в который избрали семь человек. Помимо Людмилы Сусловой, в этот руководящий орган вошли:

  • Елена Афанасьева,
  • Анна Жильцова,
  • Степан Лютов,
  • Юрий Майер,
  • Александр Обидин,
  • Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах Панкевич.

За состав нового Совета барнаульские социалисты проголосовали единогласно.

Помимо этого, в контрольную комиссию местного отделения СРЗП в Барнауле вошли Захар Торычев, Наталья Сапрыкина и Юлия Москвина.

Делегатами на отчетно-выборную Конференцию регионального отделения партии в Алтайском крае избрали Елену Афанасьеву и Ирину Демидову.

Ранее стало известно, каким будет бюджет Алтайского края в 2023 году и на чем власти собираются экономить.

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