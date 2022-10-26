Стало известно, кто возглавит барнаульских «справедливороссов»

Председателем местного отделения партии стала Людмила Суслова. В Барнауле ранее она была известна как руководитель проекта «Коммунальный Дозор». Кандидатуру Сусловой члены барнаульского местного отделения поддержали единогласно.
Также на конференции местного отделения сформировали новый Совет, в который избрали семь человек. Помимо Людмилы Сусловой, в этот руководящий орган вошли:
- Елена Афанасьева,
- Анна Жильцова,
- Степан Лютов,
- Юрий Майер,
- Александр Обидин,
- Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах Панкевич.
За состав нового Совета барнаульские социалисты проголосовали единогласно.
Помимо этого, в контрольную комиссию местного отделения СРЗП в Барнауле вошли Захар Торычев, Наталья Сапрыкина и Юлия Москвина.
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