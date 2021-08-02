Стало известно, кто занял место у руля в министерстве образования Алтайского края

2 августа в правительстве Алтайского края попрощались с министром образования и науки региона Максимом Костенко. На последок губернатор Виктор Томенко вручил теперь уже экс-министру награду и озвучил имя нового руководителя.

На оперативном совещании Виктор Томенко напомнил, что Максим Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Последующая деятельность Костенко продолжится в системе образования и просвещения России, уточнил глава региона.

Он поблагодарил Максима Костенко за три года совместной работы, формирование работоспособного коллектива, достигнутые результаты в отрасли, пожелал дальнейших успехов и вручил медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания», передает пресс-служба правительства.

Виктор Томенко вручает медаль Максиму Костенко. пресс-служба правительства Алтайского края

Обязанности руководителя возложили на замминистра Светлану Говорухину. Она уже сделала доклад о работе сферы образования, приемной кампании, оздоровительной кампании и подготовке к учебному году.

Светлана Говорухина в 1992 году закончила барнаульский Педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы средней школы», в 1996 получила экономическое образование.

С 2016 по 2019 была проректором Алтайского института повышения квалификации работников образования. В июле 2019 года стала заместителем министра образования.