3 апреля
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Политика

Стало известно, кто занял пост первого вице-мэра Барнаула

Пост первого замглавы с 3 апреля занял 35-летний Андрей Федоров.

Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству.
Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству.
Источник: пресс-центр администрации города Барнаула

Ранее Федоров был заместителем главы по градостроительству и земельным отношениям.

Что известно об Андрее Федорове

Андрей Алексеевич Федоров родился 27 апреля 1987 года в Барнауле. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2009 начал работать экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода. С ноября того же года стал ведущим, а потом главным специалистом управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района.

В 2011 году занял пост замначальника управления ЖКХ администрации Железнодорожного района, а в декабре 2012 года — замглавы района, а в 2015-м — первым замглавы этого же района.

Напомним, в феврале Анатолий Воронков покинул свой пост первого вице-мэра Барнаула.

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