Вице-мэр Барнаула Воронков покидает свой пост

В мэрии Барнаула ожидаются изменения. Два зама Франка покидают свой пост, сообщает «АиФ-Алтай».

В конце февраля свой пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Заявление он написал по собственному желанию в связи с пенсионным возрастом.

Кроме того, с должности по личному желанию уходит Сергей Пашковский, замглавы по городскому хозяйству. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор.

Вместо него будет Сергей Татьянин. Ранее он был главой Индустриального района.

Ранее Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула.