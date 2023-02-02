Вице-мэр Барнаула Воронков покидает свой пост

В конце февраля свой пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Заявление он написал по собственному желанию в связи с пенсионным возрастом.
Кроме того, с должности по личному желанию уходит Сергей Пашковский, замглавы по городскому хозяйству. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор.
Вместо него будет Сергей Татьянин. Ранее он был главой Индустриального района.
Ранее Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула.
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