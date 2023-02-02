2 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Вице-мэр Барнаула Воронков покидает свой пост

В мэрии Барнаула ожидаются изменения. Два зама Франка покидают свой пост, сообщает «АиФ-Алтай».

Анатолий Воронков.
Анатолий Воронков.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

В конце февраля свой пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Заявление он написал по собственному желанию в связи с пенсионным возрастом.

Кроме того, с должности по личному желанию уходит Сергей Пашковский, замглавы по городскому хозяйству. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор.

Вместо него будет Сергей Татьянин. Ранее он был главой Индустриального района.

Ранее Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость