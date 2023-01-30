30 января
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Жизнь

Более 60 ДТП с начала года. Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула

С начала года в Барнауле увеличилось число ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудил вопрос безопасности на дорогах. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

Начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев доложил, что с начала 2023 года зарегистрировано 64 ДТП, в которых двое человек погибло, травмировано — 75. Это больше, чем в прошлом году.

Вячеслав Франк поручил проанализировать причины дорожных аварий и усилить профилактическую работу в данном направлении. Глава города заявил, что рост количества ДТП нельзя оставлять без внимания.

Также он рассмотрел вопрос очистки тротуаров в городе. Франк поручил продолжать очистные работы и особое внимание уделить подходам к социально значимым учреждениям — школам, детским садам, больницам.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2023 году.

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