Более 60 ДТП с начала года. Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула

С начала года в Барнауле увеличилось число ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Глава города Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудил вопрос безопасности на дорогах. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев доложил, что с начала 2023 года зарегистрировано 64 ДТП, в которых двое человек погибло, травмировано — 75. Это больше, чем в прошлом году.

Вячеслав Франк поручил проанализировать причины дорожных аварий и усилить профилактическую работу в данном направлении. Глава города заявил, что рост количества ДТП нельзя оставлять без внимания.

Также он рассмотрел вопрос очистки тротуаров в городе. Франк поручил продолжать очистные работы и особое внимание уделить подходам к социально значимым учреждениям — школам, детским садам, больницам.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2023 году.