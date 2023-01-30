Более 60 ДТП с начала года. Вячеслав Франк обсудил вопрос безопасности на дорогах Барнаула

Начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев доложил, что с начала 2023 года зарегистрировано 64 ДТП, в которых двое человек погибло, травмировано — 75. Это больше, чем в прошлом году.
Вячеслав Франк поручил проанализировать причины дорожных аварий и усилить профилактическую работу в данном направлении. Глава города заявил, что рост количества ДТП нельзя оставлять без внимания.
Также он рассмотрел вопрос очистки тротуаров в городе. Франк поручил продолжать очистные работы и особое внимание уделить подходам к социально значимым учреждениям — школам, детским садам, больницам.
Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2023 году.
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