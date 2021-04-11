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Политика

Стало известно, о чем скажет Путин в послании Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин будет говорить в своем послании Федеральному Собранию о мерах поддержки по выходу из ковидного кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
kremlin.ru.

Послание парламенту «так или иначе будет постковидным», сказал Песков.

«Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что содержание послания Путина зачастую оказывается неожиданным даже для самых высокопоставленных российских чиновников и тех, кто участвует в подготовке речи.

Напомним, что послание Федеральному Собранию президент огласит 21 апреля.

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