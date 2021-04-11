Стало известно, о чем скажет Путин в послании Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин будет говорить в своем послании Федеральному Собранию о мерах поддержки по выходу из ковидного кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин ».

Послание парламенту «так или иначе будет постковидным», сказал Песков.

«Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что содержание послания Путина зачастую оказывается неожиданным даже для самых высокопоставленных российских чиновников и тех, кто участвует в подготовке речи.

Напомним, что послание Федеральному Собранию президент огласит 21 апреля.