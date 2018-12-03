Стало известно, кто должен возглавить новое министерство спорта на Алтае

Министром спорта Алтайского края с большой долей вероятности может стать Алексей Перфильев, возглавляющий региональную федерацию настольного тенниса. Об этом сообщили источники altapress.ru в правительстве. Перфильев не стал комментировать altapress.ru свое возможное назначение, сказав лишь, что является таким же кандидатом, как и все остальные.